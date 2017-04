A BANDIDAGEM DANDO AS ORDENS? Carta escrita supostamente por facção proíbe roubos

Polícia investiga quem seria o autor do texto.





O documento foi exposto em um poste de iluminação pública em Icó, 375 km de Fortaleza. No comunicado, assinado pelo Comando Vermelho, é anunciada a proibição de assaltos e furtos na região. A regra começou a valer desde quarta-feira (5).





“Viemos deixar bem claro que aqueles que forem pegues roubando algumas dessas coisas citadas irão ter punições a altura, pois só queremos respeito da parte de todos”, diz o aviso. Ainda no comunicado, a suposta facção deixa uma saudação para a comunidade de Icó e diz que aqueles que desrespeitarem a regra “irão ter punições a altura, pois só queremos respeito da parte de todos”.





De acordo com a Polícia Civil, uma investigação é realizada para identificar o autor do documento. Ainda segundo a Polícia, a segurança é uma responsabilidade do poder público e não de uma facção.





Veja a carta: