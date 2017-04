BANDIDOS SE DÃO MAL: Jaguaruana é sitiada, bancos são atacados e suspeitos morrem em troca de tiro

Dois bancos e caixa eletrônico na sede da prefeitura foram explodidos. Pelo menos três pessoas morreram durante troca de tiros, diz polícia.





A cidade de Jaguaruana, no interior do Ceará foi sitiada por um grupo de bandidos na madrugada deste sábado (1º) e teve os dois bancos do município atacados, além do caixa eletrônico na sede da Prefeitura. De acordo com a Polícia Militar de Jaguaruana, pelo menos três suspeitos morreram durante a troca de tiro.

Bancos de Jaguaruana foram explodidos e população relata pânico (Foto: Arquivo pessoal)

Os ataques começaram por volta das 2h, nas agências do Bradesco e Banco do Brasil, que foram metralhadas. Até a manhã deste sábado, a polícia não sabia confirmar se o bando chegou a levar o dinheiro dos caixas, mas afirma que parte do bando fugiu.





Os policiais também localizaram uma mochila com explosivos abandonados em frente a uma rádio, que ficou interditada até a remoção do material. "Desde a madrugada que estamos assustados e muita gente da cidade ainda não dormiu. Foram muitos tiroteios, em muitos bairros, principalmente no Centro, onde estão os bancos", diz uma funcionária da rádio que prefere não se identificar.





De acordo com a Polícia Civil, parte dos policiais estava preparado para revidar um possível ataque nesta madrugada por ser início do mês, período em que muitas pessoas sacam dinheiro.

Homem morreu em troca de tiros com policiais após explosões a banco em Jaguaruana (Foto: Arquivo pessoal)

"Outros ataques que ocorreram na cidade foram mais ou menos nesse período. Esses bandidos têm uma forma de atacar que é muito semelhante e conseguimos nos antecipar", diz um policial.





Durante um tiroteio, uma pessoa foi ferida, mas a polícia não sabia informar até esta manhã se se trata de um dos membros do bando ou se é um morador da cidade atingido por bala perdida.





A Polícia Militar e Polícia Civil informaram também que reforçaram as buscas pelo bando e contam com apoio de agentes de cidades vizinhas.