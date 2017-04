Barragem rompe em Santana do Acaraú e destrói estrada na zona rural

Uma barragem localizada na propriedade do Sr. Silvestre da Silva, na comunidade de Canafístula dos Ferreiras, distante 14 quilômetros da cidade de Santana do Acaraú, rompeu na noite deste domingo (2). O fato aconteceu por volta das 20h45min e segundo moradores, o volume de água está destruindo a estrada que passa na comunidade.





Segundo declaração dos moradores, algumas pessoas foram ver se a barragem havia acumulado mais água e de repente perceberam que ela estava se rompendo, a água rapidamente se espalhou e está destruindo a estrada no trecho localizado entre as residências do Sr. Valmir Sales e Edimar Sales.