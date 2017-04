Carro supostamente usado por pistoleiros em execução em Ipu é encontrado carbonizado em zona rural de Ipueiras

O veículo supostamente utilizado por pistoleiros na execução de Weider Mendes, em Baixa Larga, foi encontrado carbonizado em uma estrada vicinal.

Um carro foi encontrado na manhã deste sábado (01/04), numa estrada vicinal, entre as localidades de América e Nova Fátima, zona rural da cidade de Ipueiras-CE.

Ao consultar a placa do veículo trata-te de um veículo com queixa de roubo

Análises preliminares e após consultar as placas LWM-8519, apontam que o carro é um GM/Corsa Classic, do Estado do Piauí, com queixa de roubo. Entretanto é necessário aguardar as investigações da Polícia Civil com a presença dos peritos.





Suspeita-se que este possa ter sido o veículo que conduziu os pistoleiros que executaram o jovem Weider Mendes, na noite desta sexta-feira (31/03), na localidade de Baixa Larga, região serrana de Ipu.





Fonte: Ipu Notícias