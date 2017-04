COVARDIA: Estudante entra em luta corporal com bandido durante assalto em Fortaleza; assista

Vídeo mostra aluna tentado se defender de assalto ao lado de escola.

Alunos de uma escola e moradores da 3ª Etapa, no Conjunto Ceará, estão preocupados com a onda de violência na região. Pessoas reclamam que os assaltos a quem vai à escola são frequentes.





A equipe do Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT, teve acesso ao vídeo que mostra um dos crimes na região. Na ação, a estudante assaltada entra em luta corporal com um bandido que usa a força para levar o celular da jovem.





Veja todos os detalhes do assalto no vídeo da matéria do Barra Pesada, da TV Jangadeiro/SBT:

Com informações do Tribuna do Ceará