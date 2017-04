Feriado registra queda de 31% em número de acidentes nas rodovias federais do Ceará

Nos quatro dias da Operação Semana Santa, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) registrou 36 acidentes, 3 mortos e 38 feridos em rodovias federais no Ceará. Iniciada na quinta-feira (13), a operação também registrou 2.610 infrações de trânsito. O resultado preliminar representa uma redução de 31% no número de acidentes, 19% nos feridos e 25% no número de mortos. Na operação Semana Santa em 2016, a PRF havia registrado 52 acidentes, 48 feridos e 4 mortos.





Excesso de Velocidade





Mesmo com o esforço na fiscalização, policiais rodoviários federais flagraram motoristas conduzindo em velocidade acima da permitida na via. O órgão contabilizou 2.467 flagrantes de excesso de velocidade. Outros 375 motoristas foram autuados por ultrapassar em locais proibidos.





Educação para o trânsito





As ações educativas, com o objetivo de sensibilizar motoristas e passageiros de seus papéis na construção de um trânsito mais seguro, alcançaram 1.148 pessoas.





Embriaguez ao volante





A PRF não deu trégua e combateu com rigor a embriaguez ao volante. Foram realizados 2.070 testes de etilômetro, onde 38 pessoas foram autuadas e seis pessoas foram detidas ao serem flagradas dirigindo sob efeito de bebida alcoólica.