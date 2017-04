Fiscalização nas rodovias cearenses mobilizará 750 agentes no feriadão da Semana Santa

Início nesta quinta-feira (13), a Operação Semana Santa, nas rodovias estaduais. Vai durar quatro dias e contará com 750 agentes do Detran e Polícia Rodoviária Estadual, que realizarão 159 operações, utilizando 210 viaturas e 130 etilômetros.





As equipes atuarão nas rodovias estaduais de acesso às cidades litorâneas da Região Metropolitana de Fortaleza e às que ficam ao longo do Litoral Leste, de Aquiraz até Aracati, e Litoral Oeste, de Caucaia até Jericoacoara.





As regiões serranas do Maciço de Baturité e da Ibiapaba também serão fiscalizadas, além das vias de acesso aos municípios da Região Norte, como Sobral, e do Cariri, como Crato, Juazeiro do Norte e Barbalha, e do Centro-Sul, como Iguatu, Acopiara, Icó, e Sertão Central, como Quixadá, Quixeramobim e Banabuiú.