Governador Camilo Santana dá posse a 140 novos integrantes da Polícia Civil.



Uma solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (10) marcou o ingresso de 140 novos profissionais na Polícia Civil do Ceará. Eles fazem parte do terceiro grupo de aprovados para a instituição do último concurso realizado pelo estado.



São 19 delegados, 59 escrivães e 62 inspetores, que iram suprir a deficiência de pessoal nas delegacias de Polícia da Capital, Região Metropolitana (RMF) e no Interior do Estado.



Conforme o governo, os 140 empossados nesta segunda-feira, em solenidade do Centro de Eventos do Ceará, irão se somar a outros 510 das duas turmas anteriores que já estão em plena atividade de Polícia Judiciária no Ceará.



Delegacias



Com a chegada dos 140 novos profissionais, o governo tentará implementar nos próximos meses o projeto de manter todas as delegacias de Polícia da Capital abertas 24 horas. Nos fins de semana, principalmente, a população sofre diante da falta de unidades da instituição para registrar Boletins de Ocorrência (B.O.) em ocorrências que vão desde a simples perda de documentos, a fatos mais graves como ameaças, agressões e assaltos (roubos).



Segundo o governador Camilo Santana (PT) em seis meses foi ampliado de 11 para 23 o número de delegacias plantonistas em todo o Estado.



O secretário da Segurança Pública e Defesa Social, delegado federal André Costa; e os comandantes da PM e do Corpo de Bombeiros, além do delegado-geral da PM, compareceram ao evento, que teve também a participação dos familiares dos novos integrantes da Polícia Judiciária do Ceará.

Via Cearanews7