Metrô: mais uma obra abandonada de Cid vira dor de cabeça para Camilo resolver

Reportagem da Globo, nesta quarta-feira, mostra deterioração de máquinas que seriam usadas para fazer túneis da Linha Leste. Os tatuzões custaram R$ 138 milhões ao Governo do Estado e nunca foram usados.

O Bom Dia Brasil desta quarta-feira (5), na TV Globo, veiculou uma matéria que mostra a deterioração de quatro máquinas compradas pelo Governo do Ceará na gestão Cid Gomes, no valor de R$ 138 milhões. São os conhecidos tatuzões. Eles foram adquiridos para perfurarem túneis no projeto do Metrô de Fortaleza.





O problema é que a Linha Leste não saiu do papel e as máquinas gigantes estão em um terreno na Praia do Futuro, sofrendo as ações da maresia e dos Ladrões.





O Ministério Público Federal está na cola do Governo do Estado para saber o que vai acontecer com os equipamentos. Segundo o procurador da República, Alessander Sales, o que chamou a atenção foi a compra das máquinas, que geralmente são alugadas pelas empresas responsáveis pelas obras.





A compra de Cid vai dar muita dor de cabeça a Camilo Santana.





Com informações do portal Cearanews7