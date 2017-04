Foi preso um dos indivíduos que colocou fogo nos ônibus no dia de ontem na capital cearense. O criminoso vacilou, ocasião em que o coquetel explodiu e veio a queimar boa parte do corpo. O bandido f oi atendido no hospital Gonzaguinha e em seguida conduzido para ser autuado em flagrante na delegacia do bairro Jose Walter.

Com informações da Polícia Civil do Ceará em Ação