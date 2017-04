Sobral sediará o Encontro de Farmacêuticos da Região Norte

Sobral será palco do I Encontro de Farmacêuticos da Região Norte, que acontecerá no auditório das Faculdades INTA, a partir das 18h30min, do dia 6 de abril. O tema do encontro será “Unidos em Prol da Profissão” e debaterá o futuro dos profissionais da área de Farmácia.





Voltado para estudantes e profissionais da área, o encontro terá como eixo de discussão a Prescrição Farmacêutica como atribuição clínica do farmacêutico. O momento será uma oportunidade para os participantes discutirem sobre o contexto profissional de atuação, além de possibilitar esclarecimentos quanto a possíveis dúvidas sobre o papel do Conselho.





A programação inclui Mesa Redonda com o tema “Prescrição Farmacêutica”, debates e a VI edição do Projeto CRFCE Perto de Você. O Encontro é uma parceria do Curso de Farmácia das Faculdades INTA, Conselho Regional de Farmácia do Ceará (CRFCE) e Sindicato dos Farmacêuticos da Zona Norte do Ceará (SINFARCE).





As inscrições são gratuitas e abertas para profissionais e estudantes de qualquer instituição de ensino superior, devendo ser realizadas na coordenação do Curso de Farmácia das Faculdades INTA ou através do e-mail sec.farmacia@inta.edu.br.