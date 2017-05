Acredite se quiser: deixaram 3 postes no meio de nova rodovia em Icó

Morador bateu em poste e morreu, no último dia 22. Os postes ficaram na via após uma obra de alargamento.

Uma situação inusitada chama a atenção de quem passa pela CE-282, que liga o município de Icó ao distrito de Icozinho, no Ceará. Um poste, sem iluminação, está instalado no meio na rodovia, e o perigo de acidente é constante.





No último dia 22, um morador que passava pela via bateu no obstáculo e não resistiu. Ele fica no meio da curva e, às 18h30, horário que João Paulo Soares, de 34 anos, passava pelo local, era impossível vê-lo de imediato.





“O poste não tem iluminação, não tem sinalização, nada que a gente possa perceber de longe”, explica Ionaria Soares, irmã de João Paulo.





Segundo ela, vários acidentes já haviam acontecido, sem vítimas fatais. Somente entre Icó e Icozinho existem três postes nessa situação. Os moradores já se manifestaram diversas vezes pedindo a retirada. Até agora, nada foi feito.





“Se aquele poste não estivesse ali, eu penso que, hoje, meu irmão estaria com a gente. Quando eu soube do acidente, minha vontade foi de ir lá e derrubar esse poste. O que a gente tá querendo é justiça porque não pode ficar assim. Como uma pessoa faz uma obra, faz todo o projeto e deixa o poste no meio da rua? Não tem lógica. Essa era uma obra muito sonhada pela gente. É uma irresponsabilidade. Queremos que apareça o responsável”, desabafa.





A Enel Distribuição Ceará, responsável pela retirada, informou que o poste ficou no meio da via após uma obra de alargamento e pavimentação do Departamento Estadual de Rodovias (DER). Segundo o DER, a obra está em fase de finalização e o pedido de retirada dos postes teria sido feito para a distribuidora “em tempo hábil para que fosse retirado antes da obra começar”.





A assessoria do departamento não confirmou se há outros postes além dos três citados pela moradora em entrevista ao Tribuna do Ceará.





Porém, a Enel disse que recebeu a solicitação do Governo do Estado para elaboração do projeto para retirada dos postes e, desde novembro de 2014, enviou o orçamento, porém, até agora, não recebeu retorno. A companhia esclarece que, após a autorização do orçamento, dará encaminhamento para a realização da obra de retirada.





Fonte: Tribuna do Ceará