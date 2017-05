Camilo Santana confirma reajuste para inspetores, escrivães e peritos

Projeto que garante a média salarial do Nordeste para as categorias será assinado na próxima semana.

Representantes da categoria serão convidados para acompanhar a assinatura do projeto no próprio Palácio da Abolição - Foto: Reprodução / Facebook.





O governador Camilo Santana anunciou, nesta terça-feira (9), que o projeto que garante a média salarial do Nordestepara inspetores, escrivães da Polícia Civil do Ceará e peritos da Perícia Forense do Estado do Ceará (Pefoce) será assinado na próxima semana. O anúncio foi feito durante conversa com internautas no Facebook.





O reajuste já havia sido prometido pelo chefe do Executido, principalmente porque a média salarial já havia sido assinada pra os policiais militares e bombeiros do Estado.





Segundo Camilo, representantes da categoria serão convidados para acompanhar a assinatura do projeto no próprio Palácio da Abolição, que é a residência oficial do governador.

Fonte: Diário do Nordeste