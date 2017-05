COMUNICADO DA DEFENSORIA PÚBLICA

Amigos no próximo dia 05.05 - Sexta Feiras - será segundo Orçamento Participativo da Defensoria Pública - às 13:00 h no CED. A Defensoria Pública e o órgão mais democrático do Sistema de Justiça porque tem como função precípua a defesa dos Hiposuficientes (pobre na forma da lei), dos Direitos Humanos e das minorias. Daí a importância de sua presença e de seu sindicato e associação. Para decidirmos como queremos que Defensoria gaste o dinheiro do orçamento público.

