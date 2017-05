EM SOBRAL: CIDADÃO TEM SUA CASA INVADIDA POR BANDIDOS, REAGE AO ASSALTO E LEVA UM TIRO

O assalto aconteceu no final da manhã de hoje (12), na Rua Francisco Inácio Silva, nas proximidades da Praça da Santa Casa.





Um cidadão (Enfermeiro) teve sua residência invadida por dois bandidos armados de revólver. No interior da residência o proprietário da casa entrou em luta corporal com os bandidos, um dos meliantes efetuou um disparo, felizmente, o tiro não atingiu ninguém.





Os bandidos fugiram e deixaram a motocicleta que conduziam. Uma equipe de policiais do grupamento RAIO se fez presente no local e conduziu a motocicleta para a Delegacia Regional de Polícia Civil, onde através de uma averiguação foi constatado que a placa do veículo era clonada.





Com informações do Repórter Frank Oliveira (Blog Tiro e Queda Notícias)