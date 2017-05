Ferruccio Feitosa e Quintino Vieira são alvo do Ministério Público Federal no Ceará

Os dois vão ter de se explicar sobre a aquisição de cadeiras para a Arena Castelão no governo Cid Gomes.

O Ministério Público Federal no Ceará investiga a aquisição de cadeiras para a Arena Castelão, na gestão Cid Gomes. Três empresas precisam prestar esclarecimentos: Incontri Comércio de Objetos para Decoração, Pknoll Comércio de Móveis e Nöra – Comércio, Importação e Exportação de Móveis. Todas de São Paulo.





Além das empresas, também vão ter de se explicar Ferruccio Feitosa e Quintino Vieira, que à época do governo Cid eram, respectivamente, secretário especial da Copa no Ceará e superintendente do Departamento de Arquitetura e Engenharia.





A suspeita principal cai sobre a empresa Nöra, que teria pago por fora R$ 8 milhões para ganhar a licitação e poder fornecer cadeiras à Arena Castelão.





Entenda





Essa não é a única dor de cabeça que integrantes do governo Cid terão de remediar. Existem denúncias de superfaturamento em até 25% do valor das obras do Centro de Eventos do Ceará. Além, é claro, de mais problemas com a Arena Castelão.