Fuga de presos da Divisão de Homicídios nesta madrugada

As primeiras informações que chegam pelas equipes da Tv Cidade que estão nesse momento em frente a Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), no bairro de Fátima, em Fortaleza, é que pelo menos 10 presos teriam fugido por volta das 03h 40 da manhã deste sábado. Os policiais civis que estavam no plantão só teriam percebido o fato às 05h 00 da manhã. D





Segundo informações de policiais da DHPP, os presos fugiram após serrarem a grade de uma janela que fica nos fundos do prédio, do lado de fora um carro branco, modelo e placas ainda não identificados, teria dado apoio à ação. Em entrevista o diretor do Sindicato dos Policiais Civis, Ricardo Viana, alertou para o risco de manter presos por muito tempo em delegacias.





A Divisão de Homicídios segue em diligência desde o inicio da manhã de hoje na tentativa de recapturar os fugitivos, até o momento apenas um foi encontrado pelos policiais civis nas proximidades da delegacia.