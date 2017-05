Goleiro do Floresta é assassinado durante comemoração do acesso do clube à Série A do Cearense

O goleiro de 17 anos Alisson Mateus, do Floresta Esporte Clube, foi assassinado a tiros na noite de sábado (13/05) durante a festa de comemoração do clube no acesso à Série A do Campeonato Cearense. A informações foi confirmada na tarde deste domingo (14) pela Federação Cearense de Futebol (FCF). O atleta Felipe Gustavo, camisa 10 da equipe, também foi baleado de raspão.





Por conta do homicídio, o jogo de domingo (14) entre Iguatu e Maracanã, que define a equipe que vai enfrentar o Floresta na final da Série B do Campeonato Cearense 2017, teve um minuto de silêncio antes da partida em homenagem ao atleta.





Segundo a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), a vítima e o colega de clube foram baleados quando estavam em um carro na Rua São Lázaro. O adolescente foi ferido na cabeça e no ombro, sendo socorrido a uma unidade de saúde, mas não resistiu e veio a óbito, conforme a pasta.





O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa. A secretaria não informou se alguém foi preso pelo crime.





"Atiraram antes dele parar o carro"





De acordo com o ex-presidente e atual supervisor do clube, Everardo Alves de Sousa, Alisson sofreu uma tentativa de assalto e foi baleado na cabeça. "A gente estava na festa, e o Alisson vinha chegando de carro com o Felipe Gustavo de moto quando dois homens armados mandaram eles pararem. Antes deles [os atletas do Floresta] poderem parar eles [os criminosos] já tinham atirado na cabeça do Alisson", relata Everardo.





Segundo o supervisor, o corpo de Alisson Mateus Moreira da Silva do Nascimento será levado para Salvador, na Bahia, onde morava. A equipe deve fazer uma homenagem ao atleta na final da Série B do Campeonato Cearense. O jogador Felipe Gustavo, que também foi baleado, passa bem e não corre risco de morrer.





A comemoração ocorria no estádio Felipe Santigo, centro de treinamento do clube, na noite de sábado.





O Floresta obteve acesso à Série A do Campeonato Cearense para 2018 após passar pelo Aliança nas semifinais do campeonato. A primeira partida entre os clubes foi de 4 a 0 para o Floresta, e a segunda, um empate em 1 a 1.





Fonte: G1/CE