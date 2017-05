Governo cria mil vagas para Agente Penitenciário. Assembleia começa a votar a matéria

Começou a tramitar na manhã desta terça-feira, na Assembleia Legislativa do Ceará, mensagem encaminhada pelo Governo do Estado que tem por finalidade a realização de concurso público para contratação de 1 mil cargos de Agente Penitenciário. De acordo com o projeto, a intenção do Estado é dotar o sistema penitenciário cearense de uma segurança organizacional, mais coerente e seguramente orientado na perspectiva de promover segurança global da sociedade, o que, conforme a propositura, “somente ser assegurada através de um conjunto de ações, destacando-se, em nível primário, o número adequado de pessoal dedicado às atividades de Segurança Penitenciária aos interesses da segurança do Estado e da sociedade”.





Para ingresso no cargo de Agente Penitenciário poderá ser fixado quantitativo de vagas para homens e mulheres, tendo em vista as peculiaridades e necessidades das unidades do Sistema Penitenciário do Estado. Junto à matéria, o Governo enviou pedido de que a votação ocorra em regime de urgência na Assembleia Legislativa.