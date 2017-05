INSEGURANÇA EM SOBRAL: CIDADÃO PRESENCIA ASSALTO E FAZ UM DESABAFO

Cidadão sobralense presenciou um roubo a pessoa na manhã desta quarta-feira (17) na Rua Manoel Marinho e faz um desabafo.

Veja a íntegra do desabafo:

"Bom dia.









Infelizmente hoje, por volta das 6h30, na Rua Manoel

Marinho, próximo ao Colégio Jose Romão, presenciei uma senhora sendo assaltada por dois bandidos em uma moto.









A ação é sempre do mesmo jeito e nós mesmos horários, entre 6h e 7h30. Ao que indica, eles saem de moto pela Av. Humberto Lopes e Rua Manoel Marinho procurando mulheres a pé com bolsa ou pessoas que estejam com celular à vista e, entao, rapidamente, sem se importar se alguém está vendo, praticam o assalto.









Gostaria, então, de pedir ao Comando da PM que disponibilize uma equipe do Raio para esses logradouros, no horário indicado, para fazer patrulha. Basta olhar os blogs de Sobral, incluindo este, pra comprovar o que estou dizendo.









Comandante, não podemos deixar a bandidagem desmoralizar os que fazem a segurança pública !

Grato.

Anderson."