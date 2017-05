NOTA DE ESCLARECIMENTO

A Secretaria da Segurança e Cidadania esclarece que o processo de fiscalização no trânsito é realizado pela Coordenadoria Municipal de Trânsito (CMT), em conjunto com a Guarda Municipal. A atuação ocorre por meio da educação e fiscalização de condutores e/ou veículos. Esse processo visa melhorar as condições de segurança e fluidez nas vias.





Constatadas irregularidades, os agentes de trânsito realizam as autuações cabíveis, sendo que todas as notificações são acompanhadas pela autoridade de trânsito a fim de coibir qualquer irregularidade ou atecnia. A Secretaria esclarece ainda que todos os usuários podem recorrer dentro do devido processo em instâncias hierárquicas distintas.