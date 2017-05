Ônibus do Vasco sofre acidente e três jogadores ficam feridos

Equipe sub-17 do clube carioca voltava de um jogo realizado na Região Serrana do Rio de Janeiro.

Um acidente com o ônibus que transportava a equipe sub-17 do Vasco deixou três jogadores feridos na tarde deste sábado (13). O veículo virou perto da cidade de Cachoeira de Macacu, na Região Serrana do Rio de Janeiro, quando voltava de Friburgo a caminho da capital fluminense.





De acordo com o UOL, os feridos foram levados para um hospital da região e o estado de saúde deles não é grave, segundo informou o Vasco. Eurico Miranda, presidente do clube, enviou ao local uma equipe de médicos vascaínos para prestar assistência.