PEC da Vaquejada será votada nesta quarta, 10

Na tarde desta terça-feira (09), deputados da bancada do PMDB fecharam questão com relação a PEC 304/2017, que legaliza a prática de rodeios e vaquejadas em território nacional. Durante reunião, os parlamentares da sigla demonstraram apoio à pauta, que será votada no plenário da Câmara nesta quarta-feira (10).





“A maior riqueza do nordestino é a sua cultura. Acabar com a vaquejada é afastar o sertanejo de suas raízes. Além de cultural, a atividade movimenta a economia de municípios nordestinos, uma vez que gera emprego e renda para milhares de famílias, que na maior parte do ano sobrevivem apenas da agricultura. Imagine quando a seca assola o nordeste como a que estamos enfrentando há cinco anos?”, destaca Moses Rodrigues, deputado federal.





A proposta, que será votada, altera a Constituição para estabelecer que não são consideradas cruéis as práticas desportivas que utilizem animais, desde que essas atividades sejam registradas como bem de natureza imaterial integrante do patrimônio cultural brasileiro e garantam o bem-estar dos bichos.