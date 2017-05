Polícia Civil desativa ponto de venda de drogas no Cariri

Três maiores e uma adolescentes foram levados à Delegacia de Juazeiro do Norte.

Um trabalho de buscas realizado em Juazeiro do Norte nesta quarta-feira (4), pela Polícia Civil do Estado do Ceará (PCCE), a partir de denúncias feitas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops), resultou na desativação de um ponto de venda de drogas e nas capturas de quatro suspeitos. Participaram da ação, policiais das Delegacias Regionais de Juazeiro do Norte e do Crato, no Cariri cearense.





De acordo com a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Ceará (SSPDS-CE), após serem informados sobre a denúncia, os policiais se deslocaram até o local, na Travessa Moisés Fernandes, no bairro Timbaúba. O grupo, formado por três adultos e uma adolescente, foi flagrado no imóvel com uma arma de fogo, drogas e aparelhos eletrônicos. Todos os infratores foram encaminhados à Delegacia Regional de Juazeiro do Norte.





Na residência, Gabriel Vidal da Silva, de 19 anos, que responde por posse de arma de fogo e roubo qualificado, foi encontrado junto com Francisco Gérson Germano Martins, de 18 anos e Antônio Alex Pereira, de 19 anos, que não possuíam antecedentes criminais. Além do trio, uma adolescente de 15 anos foi apreendida pelos agentes de segurança.





Após buscas no imóvel, os policiais localizaram um revólver calibre 38 municiado, 48 gramas de crack, sacos plásticos utilizados para embalar os entorpecentes, uma quantia em dinheiro e aparelhos eletrônicos como um tablet, dois notebooks, três câmeras filmadoras e quatro celulares.





Gabriel Vidal, também conhecido como “Capitão”, também já é investigado pelo núcleo de homicídios da delegacia de Juazeiro do Norte, em levantamentos sobre crimes ocorridos na região, inclusive o assassinato de duas pessoas. O procedimento policial em flagrante foi registrado na unidade regional. Ele foi autuado por posse ilegal de arma de fogo, Francisco Gérson e Antônio Alex foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e, todos eles, por associação para o tráfico de drogas e corrupção de menores.





Já a adolescente foi autuada em um ato infracional análogo ao crime de tráfico e associação para o tráfico.