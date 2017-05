POLICIAIS DO RAIO EFETUAM PRISÃO DE TRIO QUE REALIZAVA ASSALTOS EM SOBRAL

Na manhã de hoje, 03/05, uma Equipe do PRAIO realizava patrulhamento nas proximidades da BR 222 no Bairro Sumaré,





quando ao passar por um residência, cerca de cinco homens tentaram empreender fuga, porém não tiveram sucesso.





Após abordagem pessoal, três dos suspeitos, sendo dois maiores e um menor, confessaram a realização de um assalto momentos antes nas proximidade da CAGECE, após buscas no local, os militares encontraram um Revólver Calibre 32 com cinco munições intactas, além de facas, dinheiro em espécie, celulares e cartões de crédito que pertenciam as vítimas do assalto.





Os dois maiores foram identificados como Gessiclei da Silva Sousa, 18 anos e Jeilson Silva de Sousa, vulgo "Bolacha" de 21 anos, além da apreensão de um menor de 17 anos.





Os outros dois suspeitos também foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral, onde foram ouvidos e liberados, os acusados e todo material apreendido foram apresentados ao Delegado plantonista para realização dos procedimentos cabíveis.