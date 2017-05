Presidente do TJCE nomeia novos servidores da Comarca de Sobral

O Exmo. Sr. Presidente do Tribunal de Justiça do Ceará nomeou, através da Portaria n° 776/2017, disponibilizada no Diário da Justiça de 08/05/2017, os seguintes indicados para os cargos de provimento em comissão criados pela Lei Estadual nº 16.208/2017 da Comarca de Sobral:





Cargo de Supervisor de Entrância Final





1ª Vara Cível: Elaíne Furtado de Oliveira

2ª Vara Cível: Maria Elzi Mery Menescal de Albuquerque

3ª Vara Cível: José Adolfo Soares Leite

1ª Vara Criminal: Maria do Socorro Gomes da Silva

3ª Vara Criminal: Mardônio Ribeiro de Melo





Vara Única de Família e Sucessões: Francisca Cristiana Gomes Rodrigues

Juizado Especial Cível e Criminal: Ana Flávia Andrade Melo de Aguiar









Cargo de Assistente de Entrância Final





1ª Vara Cível: Francisco Piragibe Ponte Neto

2ª Vara Cível: Valnete Lopes Ferreira Dias

3ª Vara Cível: Jacqueline Aragão da Silva

1ª Vara Criminal: Francisco Jackson Paula Gomes

2ª Vara Criminal: Antônio Paixão do Carmo Júnior

3ª Vara Criminal: Maria Jovanna Severiano de Abreu

Vara Única de Família e Sucessões: Nayleid Saraiva

Juizado Especial Cível e Criminal: Alberto Dias de Souza





Cargo de Conciliador de Entrância Final do Juizado Especial de Sobral: Gilson Xavier Fontenele





Parabéns a todos os servidores nomeados e muito êxito no exercício de suas atribuições institucionais!!!