SEM CONTROLE: Feriadão sangrento no Ceará deixou 71 mortos, com 63 homicídios e 7 mortes em acidentes

Setenta e uma pessoas tiveram morte violenta em todo o Ceará durante o fim de semana prolongado pelo feriado mundial do Dia do Trabalhador. Embora sejam ainda parciais, as estatísticas revelam que no Estado, 64 pessoas foram assassinadas e outras sete morreram em decorrência de acidentes de trânsito, a maioria em estradas. Somente em Fortaleza, 24 pessoas foram mortas entre a última sexta-feira (28) e o começo da madrugada desta terça (2). Em quatro dias, a média de homicídios no Ceará foi de 15,7 casos.





Na Capital, os 24 assassinatos foram registrados nos seguintes bairros: Aldeota, Messejana (2), Montese, José Walter, Jardim Iracema (2), Barra do Ceará (2), Cambeba, Bom Jardim (2), Sapiranga-Coité (2), Jardim das Oliveiras, Centro, Carlito Pamplona, Vicente Pinzón, Granja Portugal, Canindezinho, Colônia, Genibaú, Conjunto Palmeiras e Jangurussu.





Na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), 13 pessoas acabaram mortas no feriadão, nos seguintes Municípios: Maracanaú (4), Horizonte (2), Caucaia (2), Guaiúba, Maranguape, Cascavel, Pacajus, e Aquiraz.





Interior do estado





Vinte e sete pessoas foram assassinadas no Interior cearense em quatro dias de feriadão. No Interior Norte, foram 14 registros de homicídios nos Municípios de Itapajé (4), Paraipaba (2), Sobral, Acarape, Massapê, Canindé, Palmácia, São Benedito, Crateús e Quiterianópolis.





Já no Interior Sul, foram mais 13 assassinatos nos seguintes Municípios: Juazeiro do Norte (3), Tabuleiro do Norte (2), Brejo Santo, Catarina, Russas, Morada Nova, Caririaçu, Jaguaribara, Beberibe e Milagres.





Acidentes





Sete pessoas morreram em decorrência de acidentes de trânsito como quedas, tombamento, atropelamento, choque e colisão. Das sete vítimas, quatro eram ocupantes (pilotos ou garupeiros) de motocicletas. Os óbitos ocorreram em Fortaleza (bairro Cambeba), Ipaumirim (centro), Palhano (BR-116), Jaguaribe (CE-275, Distrito de feiticeiro), Russas (BR-116, Ponte do Riachinho), Salitre (Sítio Jia) e Baturité.