O acidente aconteceu na manhã deste sábado (13) na Centro de Camocim. Um casal transitava em uma motocicleta Honda Bros, quando perderam o controle do veículo e colidiram em um veículo GM Celta de cor preta.





As vítimas sofreram lesões gravíssimas. Uma das vítima teve uma das pernas amputadas no local. Uma ambulância socorreu as vítimas para o hospital Santa Casa de Sobral em estado de saúde grave.





Fonte: Sobral 24 horas