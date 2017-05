VIOLÊNCIA: Triplo homicídio é registrado na Lagoa Seca, em Aquiraz

Os corpos foram encontrados em local ermo e apresentavam lesões ocasionadas por arma de fogo.





Duas mulheres e um homem, ainda não identificados, foram encontrados mortos na localidade de Lagoa Seca, entre Aquiraz e Horizonte, na manhã deste domingo (28). Em nota, a Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o caso e disse que já foram iniciados os primeiros levantamentos do triplo homicídio registrado na Região Metropolitana de Fortaleza.





Segundo a nota, a Polícia foi acionada por volta das seis da manhã deste domingo por populares que informaram acerca das três vítimas, encontradas em um lugar ermo. Os corpos apresentavam lesões ocasionadas por arma de fogo. A perícia foi feita pelo Perito Leão Júnior, que identificou tiros na cabeça dos três.





Ainda de acordo com a SSPDS, um inquérito policial foi instaurado e as investigações estão a cargo da delegacia especializada, que realiza diligências no intuito de elucidar o caso.

Com informações do Diário do NordesteFotos Vc Repórter