1º SHOPPING DO BOI NA FAZENDA NOVA ESPERANÇA, EM CARIRÉ

Vai acontecer durante os dias 4 a 7 de junho o 1º Shopping do Boi da Fazenda Nova Esperança no Parque de Exposições Shopping do Boi, da GORJ Agropecuárias. Durante a realização do evento haverá oportunidades de grandes negócios co vendas de 900 animais bovinos, contratação de Inseminação Artificial e FIV; venda de sêmen, além de opções de lazer para a família, com pesque e pague, dois restaurante, passeios de lanchas, de jipe e de cavalos.





A Fazenda Esperança fica na estrada do Bonfim, 6km após a sede do distrito, próximo ao município de Cariré.