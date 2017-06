Batalhão de Choque invade a CPPL 2 e controla o presídio após 18 horas de rebelião

Após 18 horas de tensão e destruição, a situação na Casa de Privação Provisória da Liberdade Professor Clodoaldo Pinto, a CPPL 2, unidade que integra o Complexo Penitenciário de Itaitinga, na Região Metropolitana de Fortaleza, foi controlada pela Polícia Militar. A rebelião iniciada na tarde desta terça-feira chegou ao fim com a entrada no local de aproximadamente 60 homens do Batalhão de Polícia de Choque (BPChoque).





A rebelião teria sido motivada pela informação de que alguns presos daquela unidade estariam numa lista de transferências para outros presídios na Grande Fortaleza. Na CPPL 2 estão isolados bandidos que seriam integrantes da facção criminosa Guardiões do Estado (GDE), além de outros que não pertencem a nenhum grupo organizados e são conhecidos portanto como membros da “Massa”.





De acordo com o comandante do BPChoque, tenente-coronel PM Henrique Bezerra, cerca de 60 homens do Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate), do Comando Tático Motorizado (Cotam), da Companhia de Controle de Distúrbios Civis (CDC) e do Canil, entraram no presídio e colocaram os presos de volta às celas. Os detentos haviam quebrado grades dos xadrezes e dos corredores e Vivências durante a madrugada passada.





Retorno às celas





A Polícia informou, ainda, que não houve feridos nem mortos durante o incidente. “Estamos esperando apenas o conserto de algumas grades para colocarmos todos novamente em todas as celas”, explicou o oficial.





Ainda pela manhã era possível observar colunas de fumaça saindo do presídio, em virtude dos incêndios nas celas, provocados pela queima de colchões, roupas e objetos dos próprios detentos. A Polícia também relatou que não houve nenhuma fuga.