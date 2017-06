Ceará tem mais de 100 mil alunos fora da escola

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) 2015 divulgada pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef), mostra que 118.845 crianças e adolescentes entre 4 e 17 anos estão fora da escola. O número representa que 6% da população nesta faixa etária. Os dados foram divulgados nesta quinta-feira (1º).





No Brasil, 2.802.258 de alunos estão excluídos dos espaços escolares. A faixa etária que apresenta a maior evasão escolar é entre 15 e 17 anos, com 57% dos alunos longe das unidades de ensino. No Ceará, neste intervalo de idade, são 86.052 jovens fora da escola.





A pesquisa ainda aponta que o Ceará é o segundo estado do Nordeste com menos crianças e adolescentes fora da escola, atrás apenas do Piauí.





O Sudeste e o Nordeste são as regiões que apresentam percentuais de exclusão um pouco menor do que as outras regiões, com 5,3% e 6,3% respectivamente, mas merecem atenção por seus números absolutos. Sendo as regiões mais populosas do País, são responsáveis por 1,7 milhão dos 2,8 milhões de meninos e meninas excluídos. O problema é mais grave no Norte, Centro-Oeste e Sul, onde 8,8%, 7,7% e 7,3% da população de 4 a 17 anos está fora da escola, respectivamente.





A maior parte de crianças e adolescentes fora da escola se concentram na zona rural (8,3%). Do total fora da escola, 53% vivem em domicílios com renda per capita de até 1/2 salário mínimo.