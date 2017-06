Confira o desabafo do internauta na íntegra:

"Boa noite.

Gostaria de fazer um desabafo s

obre a falta de emprego em Sobral pra aqueles que não tem experiência, que a empresa não dá oportunidade.





Eu quero entender o que está acontecendo com a cidade de Sobral com essa falta de oportunidades. Você vai ao SINE em busca de algo e sai sem nada, tem inúmeros cursos profissionalizantes, até uma faculdade boa mais não tem a bendita experiência!? E as empresas não fazem a caridade de dar treinamento pra aqueles que não sabem, vejo histórias de pessoas que lutam, lutam por uma chance e não tem por que as empresas não querem pessoas quem não tenham experiência, fica difícil crescer na vida desse jeito. Quanta injustiça!









As pessoas gastam o que não tem pra fazer currículos, gastam com moto táxi, pra quê? Pra ser jogado fora por não ter experiência? É Sobral mesmo? Uma cidade que todo mundo fala em crescimento? As vezes a falta de oportunidade gera violência, depressão, isso ninguém pensa. E nem atribuo a crise, até porque isso vem de tempos! Já fiz 8 entrevistas e currículo meu mofando, e a boa e velha desculpa você não se enquadra no perfil, só quem enquadra é os potentes? Quer dizer que ninguém pode mais aprender, nem ter direito a ter oportunidade pra mostrar seu talento? Agora é jovem aprendiz, triste aqueles como eu acima de 25 anos orar por um milagre um emprego aqui em Sobral.









Triste realidade sobralense! E a tendência é piorar... Tem pessoas que nem tendo um superior pode ter um bom desempenho, mas isso não é visto! É triste tudo isso, voltar pra casa com a esperança perdida!!"