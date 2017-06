DUPLA É PRESA PELO RAIO LOGO APÓS ASSALTO EM MASSAPÊ

No início da tarde de hoje, 05/06, dois homens em uma motocicleta Honda Biz realizaram uma série de assaltos no Distrito de Mumbaba na cidade de Massapê.





Uma Equipe do BPRAIO foi acionada e realizando diligências no bairro Betânia na cidade de Sobral, conseguiu interceptar os acusados, que empreenderam fuga, porém logo foram alcançados.





Com a dupla, foi encontrado uma Pistola belga, calibre 380, com numeração suprimida, além de vários objetos pertencente as vítimas do assalto.





Os acusados foram identificados como Antônio Márcio Alves Arruda, 28 anos e George Leandro Alves Lira, vulgo "babai" (Camisa Vermelha) de 30 anos, ambos residentes em Sobral.





Todo o material apreendido e os acusados foram conduzidos a Delegacia 24 horas de Sobral, para realização dos procedimentos cabíveis.