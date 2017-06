A família de José Epitácio Rodrigues Neto (Netinho), vítima de assassinato no último dia 16 de junho. Consternada com seu falecimento, convida familiares e amigos para celebrarem juntos a Missa de Sétimo dia de seu falecimento. Que será realizada nessa Quinta-feira (22) às 19h na Igreja de São João Batista em Santana do Acaraú. A família agradece a todos que comparecerem a esse ato de fé e solidariedade cristã.





Via Tribuna dos Vales