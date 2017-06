LADRÃO DE CALCINHAS PREOCUPA POPULAÇÃO FEMININA EM PENTECOSTE/CE

Um fato inusitado, porém, preocupante, está acontecendo no Bairro São Francisco, na Avenida XV de Novembro: o furto de peças intimas femininas.





De acordo com uma das vítimas, não é um caso isolado, trata-se de pelo menos um ladrão em série que age roubando várias calcinhas. O maníaco já efetuou alguns ataques e tem causado preocupação à integridade física das mulheres.





Outra vítima relatou, que já substituiu o uso da calcinha por outra roupa, pois, "o indivíduo roubou todas que estavam no varal". Com receio de ser furtada novamente, a mulher passou a usar calção.





As donas de casas, mães de famílias, pedem que as autoridades competentes façam investigações a fim de capturar o(s) envolvido(s), que roubam as peças pessoais, para propósitos desconhecidos.





Caso a situação continue ocorrendo, elas dizem que vão se unir e fazer justiça com as próprias mãos.





Fonte: site Notícias de Petencoste