Mãe de policial militar morre após reagir assalto

Após a ação, o acusado que ainda não foi identificado, fugiu sem levar nenhum pertence.

A mãe de um policial militar, foi morta na manhã deste domingo (18), ao tentar reagir a uma tentativa de assalto no bairro Vila Velha em Fortaleza.





A vítima identificada como Elisete Lima Sousa, de 64 anos, estava em uma parada de ônibus, na rua 27, no bairro Vila Velha, quando foi abordada por um homem que anunciou o assalto, a idosa tentou reagir, foi atingida com um tiro na perna e levada ao Frotinha do Antônio Bezerra, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.





As informações são do supervisor do Policiamento da Capital (CPC), capitão Evanilton Pereira de Almeida. Segundo ele, os disparos foram efetuados por um homem que desceu de um veículo modelo Gol de cor branca.





A Polícia realiza buscas na região, mas ate o momento ninguém foi preso. O caso será investigado pela Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).