PM AGE RÁPIDO E PRENDE CASAL LOGO APÓS REALIZAR ASSALTO A UMA RESIDÊNCIA EM TIANGUÁ

Armas e objetos roubados foram recuperados pela PM.

Na manhã desta sexta (23 de junho), em Tianguá, foram presos pela Policia Militar, o casal GLEICIANE DOS REIS FERNANDES MACIEL e JONATHAN DE SOUSA OLIVEIRA. Os dois haviam acabado de praticar um assalto a uma residência localizada no Sitio Pitanga, na saída de Tianguá para Ubajara, onde levaram aproximadamente nove mil reais e vários objetos. Durante a fuga os assaltantes foram interceptados pela Polícia Militar que agiu de forma rápida e precisa. Com eles foram apreendidos uma moto, dois revólver, uma pistola, dois celulares, além de outros objetos roubados. O dinheiro roubado foi recuperado.





O indivíduo Jonathan de Sousa Oliveira é fugitivo da Cadeia Pública de Sobral e tem mandado de prisão em aberto.





Os assaltantes foram flagranteados na Delegacia de Policia Civil de Tianguá.





Participaram da operação os PMs do FTA Motos, sob o Comando do 1º Sgt Sandoval, PMs do Ronda do Quarteirão, sob o Comando do SubTenente Castro e 1º Sgt J. Nascimento, todos sob a supervisão do Tenente Pessoa, Sub Comandante da 2ªCia/3ºBPM.