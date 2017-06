TRAGÉDIA: Guarda Municipal de Sobral morre em acidente de trânsito

O servidor público Aderbal Ramos (Guarda Ramos), 35 anos, que trabalhava na Guarda Municipal de Sobral, faleceu no fim da tarde de quarta-feira (21), vítima de um acidente de trânsito.





Segundo informações, ele perdeu o controle do veículo que trafegava na estrada entre Santa Quitéria e Varjota, capotando por varias vezes, tendo morte imediata. Seu corpo foi recolhido pela polícia forense para o IML de Canindé, onde deve ser periciado e liberado para sepultamento.





Ramos, atualmente estava de licença medica pelo INSSS, já por alguns anos para tratamento de saúde, deixa esposa, e uma filhinha ainda pequena.