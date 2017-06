Últimos dias de inscrições do Vestibular de Medicina das Faculdades INTA

As inscrições para o Vestibular 2017.2 do curso de Medicina das Faculdades encerram-se no próximo dia 5 de junho. Neste processo seletivo são ofertadas 40 vagas e as inscrições podem ser feitas no site www.inta.edu.br . . A prova de caráter eliminatório acontece no dia 11 de junho e será constituída por questões de múltipla escolha (60) e uma Redação em Língua Portuguesa