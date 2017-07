ACIDENTE COM VÍTIMAS NA ESTRADA QUE LIGA SOBRAL A MASSAPÊ (CE 362)

Mais um acidente de trânsito foi registrado na CE - 362 (SOBRAL/MASSAPÊ), o caso aconteceu por volta de 5:00 hs da manhã de hoje, dia 09, nas proximidades de uma localidade denominada Fazendinha.





VEÍCULOS ENVOLVIDOS





Um carro Volkswagen/Gol preto de placas HYP-4730, que transitava no sentido Massapê/Sobral e um Fox prata de placas NQV-5957.





Um pessoas ficou presas as ferragens, outros ocupantes dos veículos tiveram escoriações pelo corpo. Uma equipe medica do SAMU foi acionada e socorreu as vítimas para o hospital mais próximo.





Policiais Rodoviários Estaduais e uma equipe do Corpo de Bombeiros estiveram no local realizando os trabalhos iniciais. Os motivos do acidente são desconhecidos pela nossa reportagem

Com informações O Sobralense

Fotos: R. Soares