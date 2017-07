BANDIDOS BOTAM TERROR NO DISTRITO DE JAIBARAS!

Mais uma vez a bandidagem coloca terror no distrito de Jaibaras. O arrastão aconteceu na noite de ontem, dia 25. Segundo informações de testemunhas, os bandidos estavam em uma motocicleta e armados com armas de fogo. Os criminosos assaltaram várias pessoas que estavam na via pública, colocando terror no distrito.





Ressalta-se que não existe policiamento no Jaibaras, está totalmente abandonado. A população está a "Deus Dará".





Detalhe





Jaibaras já registrou cinco arrastões em menos de um mês.