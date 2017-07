CCJ da Câmara Federal aprova admissibilidade da PEC de Moses Rodrigues sobre Tribunais de Contas

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara Federal aprovou na tarde desta terça-feira (11) a admissibilidade da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) do deputado Moses Rodrigues (PMDB) que torna os Tribunais de Contas órgãos permanentes e essenciais ao controle externo da administração pública. Segundo o texto, a PEC deve fortalecer o regime jurídico dos Tribunais de Contas dos Municípios, além de evitar arbítrios cotidianos, assegurando o desenvolvimento dos trabalhos em andamento. A proposta foi protocolada no dia 2 de fevereiro passado, juntamente com a PEC do mesmo teor do presidente do Senado, Eunício Oliveira (PMDB), que já foi aprovada em primeira votação no Senado Federal.