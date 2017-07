Exército brasileiro está com 20 vagas abertas

As vagas são para as áreas de Administração, Ciências Contábeis, Direito, Enfermagem, Informática, Pedagogia e Biblioteconomia.

O concurso para a Escola de Formação Complementar do Exército está com 20 vagas abertas com inscrições até o dia 04 de agosto.





As vagas foram distribuídas para os seguintes cursos: Administração (03 vagas), Ciências Contábeis (02 vagas), Direito (07 vagas), Enfermagem (02 vagas), Informática (04 vagas), Pedagogia (01 vaga) e Biblioteconomia (01 vaga).





A prova acontece no dia 17 de setembro de 2017. Homens e mulheres nascidos até 01/01/1982, podem se inscrever. O salário base é de R$ 7.350,00 e além da prova escrita, os candidator passarão por exames de aptidão física









