Guardas municipais de Sobral que fazem a segurança de Cid serão ouvidos pelo MP

O prefeito Ivo Gomes pode ser enquadrado em improbidade administrativa. O Ministério Público do Estado do Ceará faz a oitiva nesta sexta.





O Ministério Público do Estado Ceará (MPCE) montou grupo de trabalho para analisar as denúncias de que guardas municipais de Sobral cumprem escala de serviço na casa do ex-governador Cid Gomes em Meruoca. Serão ouvidas oito pessoas, nesta sexta (21), na sede do órgão na Princesa do Norte.

Sítio do ex-governador Cid Gomes na Meruoca, município vizinho a Sobral (Foto: Wellington Macedo)

Dentre os intimados estão os guardas Paulo Sousa e Francisco Clécio, além do caseiro do sítio de Cid e outras testemunhas. O promotor do MP de Sobral, Irapuan da Silva Dionísio Júnior, terá o apoio e a companhia dos promotores de Mucambo, Handerson Miranda Gomes, e de Massapê, Bismarck Rodrigues.





Segundo Irapuan Dionísio, promotor responsável em investigar a denúncia, o secretário de Segurança e Cidadania, Erlânio Matoso, o comandante da Guarda Municipal, Paulo Adriano, e o ex-governador Cid Gomes também serão ouvidos em outro momento.





O caso de patrimonialismo ganhou grande repercussão nas redes sociais depois que um vídeo foi divulgado mostrando a irregularidade que, segundo o Ministério Público, pode caracterizar improbidade administrativa do prefeito Ivo Gomes, irmão do beneficiado.