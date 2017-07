Inscrições para o Fies do 2º semestre terminam nesta sexta-feira

São ofertadas 75 mil vagas para contratos de financiamento; resultado será divulgado na segunda-feira (31).





As inscrições para o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) do segundo semestre de 2017 terminam nesta sexta-feira (28). Os interessados devem se inscrever pelo site do programa ( http://fiesselecao.mec.gov.br ). O resultado será divulgado na segunda-feira (31).





Neste processo seletivo são ofertadas 75 mil vagas de financiamento para cursos de graduação em instituições particulares de ensino. É possível filtrar as vagas por curso, instituição e município, em 'consultar vagas' ( http://fiesselecaoaluno.mec.gov.br/consulta/curso ). Este é o último semestre do programa em que vale o regulamento antigo, novas regras foram anunciadas para 2018.





Podem se candidatar estudantes cuja renda familiar mensal bruta per capita não ultrapasse três salários mínimos. Além disso, é preciso ter feito o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) a partir de 2010, ter nota mínima de 450 pontos na prova e não ter zerado na redação.





O benefício não será concedido a candidatos inadimplentes com o Fies ou com o Programa de Crédito Educativo. Também não podem participar do programa estudantes que já contam com o financiamento para outro curso.









Novas regras a partir de 2018





No início do mês, o Ministério da Educação (MEC) anunciou novas regras para o programa, que passará a ter três modalidades, variando de acordo com o perfil do candidato, além de ter condições de juros diferenciadas.





Veja o que muda a partir de 2018: