MARTINÓPOLE-CE: FAMÍLIA PROCURA PESSOA DESAPARECIDA

Por volta das 11h30 desta terça-feira, 18, algumas pessoas compareceram ao destacamento policial de Martinópole e informaram sobre o desparecimento de um familiar. De acordo com informações repassadas ao Camocim Polícia 24h pelos policiais, um homossexual identificado como Vicente de Paula Lima, 48 anos, mais conhecido como Leila, havia saído de casa na noite de Sábado, 15, por volta de 21h00 e até o presente momento ainda não tinha aparecido. Os familiares informaram que já tinham procurado nos locais em que o mesmo costuma frequentar e a única informação colhida foi que o mesmo foi visto ainda no sábado a noite em um bar na localidade de Sem Terra, município de Martinópole. Os pm’s do destacamento local se prontificaram em ajudar nas buscas e pede à população que ligue para o 190 caso saiba de alguma informação que leve ao paradeiro de Leila.