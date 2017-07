MPCE abre inquérito sobre uso de guardas municipais de Sobral na segurança de Cid

Para complicar ainda mais o caso, existem indícios que essa prática acontecia desde quando Cid Gomes deixou Prefeitura de Sobral, em 2005.





A denúncia de uso de guardas municipais de Sobral para fazer a segurança da casa do ex-governador Cid Gomes , na Serra da Meruoca, já chegou ao Ministério Público do Estado do Ceará. O órgão abriu inquérito para apurar o caso.





Segundo o promotor responsável pela investigação, Irapuan Dionísio, essa não é a primeira vez que o problema é denunciado. Em 2012, em outro processo, os guardas chegaram a ser ouvidos. "Esses mesmos guardas municipais confirmaram que eram escalados para fazer o serviço de vigilância na casa do então governador Cid Gomes. O único empecilho foi que não podíamos investigar o governador. Aí, enviamos para o procurador-geral".





Ainda de acordo com Irapuan, algumas escalas dos guardas municipais são dos anos de 2010 e 2011. Para complicar ainda mais o caso, existem indícios que essa prática acontecia desde quando Cid Gomes deixou Prefeitura de Sobral, em 2005.





