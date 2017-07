POLICIAIS MILITARES DO RONDA REALIZAM MAIS UMA APREENSÃO DE DROGAS EM SOBRAL

Na noite deste sábado (15), por volta das 21h, Policiais Militares do Ronda do Quarteirão realizaram mais uma grande apreensão de drogas na cidade de Sobral, precisamente no bairro Sumaré.





Após o recebimento de uma denúncia anônima, os PMs conseguiram prender em flagrante o indivíduo de nome Evaldo Viana dos Santos Júnior, 22 anos, natural de Fortaleza. Com o acusado, os policiais encontraram um grande quantidade de maconha, balança de precisão e cocaína. O preso foi encaminhado à Delegacia 24 horas para a lavratura do procedimento policial cabível.





Os Policiais que efetuaram a apreensão foram: Ronda 04 - Cabo Moran, Cabo Brito, Soldado Elenilson / Ronda 02 - Sargento Frota, Soldado Nogueira, Soldado Maciel, Soldado Teles Forte.

Fonte: Sobral 24 horas