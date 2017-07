População decepa mão de bandido que assaltou mulher em Fortaleza

Moradores do Montese derrubaram o ladrão da moto, e começaram a espancá-lo. Um deles cortou a mão do homem com um facão.

A população da Rua Barão de Canindé, no Bairro Montese, em Fortaleza, resolveu fazer justiça com as próprias mãos, nesta quinta-feira (6). O caso aconteceu quando um homem, ao lado de uma mulher, assaltou uma senhora. Algumas pessoas que estavam na rua viram e partiram atrás do assaltante, resultando num caso de vingança chocante.





Os moradores do local derrubaram o homem da moto, e começaram a espancá-lo. Uma multidão se reuniu ao redor do assaltante, e um deles com um facão cortou parte da mão dele.





A comparsa que estava na moto ao seu lado conseguiu fugir. “Ele tava ali na rua Pedro Machado, roubou uma senhora, a população viu e não aguentou. Partiu para fazer o que fez”, relata um morador que não se identifica.





Ainda de acordo com o morador, os altos índices de assaltos e a impunidade causam revolta na população. “Aqui tem assalto todos os dias e não acontece nada. Fica tudo por isso mesmo. Ninguém aguenta mais”, afirma.





A mão ficou ligada ao braço por somente um dos ligamentos. Para conter o sangramento, pessoas fizeram uma atadura no ladrão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado para atendimento médico.





Veja o vídeo de atendimento ao assaltante:

Fonte: Tribuna do Ceará